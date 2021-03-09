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Билет с последнего матча Брайанта продали за 40 тысяч долларов
Безумие
На аукционе Goldin Auctions за 40 590 долларов ушел с молотка билет с последнего матча легендарного защитника Лейкерс и сборной США Коби Брайанта. Ценность билету добавляет автограф 5-кратного чемпиона НБА и 2-кратного олимпийского чемпиона.
Брайант завершил карьеру 13 апреля 2016 года в матче с Ютой. В том поединке американец набрал невероятные 60 очков, а Лейкерс совершили камбэк и победно проводили легенду франшизы на пенсию.
Коби Брайант 26 января 2020 года трагически погиб в авиакатастрофе. Вместе с баскетболистом скончалась и его 13-летняя дочь.
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