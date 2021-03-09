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Джордан, Коби, ЛеБрон и компания: обладатели MVP Матча всех звезд НБА. ВИДЕО
Награда существует с 1951 года
cnbc.com
Официальный YouTube-канал НБА решил напомнить, кто в истории лиги становился обладателем награды самому ценному игроку Матча всех звезд имени Коби Брайанта.
Единственными четырехкратными обладателями награды являются Боб Петтит и Коби Брайант.
В 2021 году самым ценным игроком Матча всех звезд стал Яннис Адетокумбо из Милуоки.
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