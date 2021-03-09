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Джордан, Коби, ЛеБрон и компания: обладатели MVP Матча всех звезд НБА. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Награда существует с 1951 года

Джордан, Коби, ЛеБрон и компания: обладатели MVP Матча всех звезд НБА. ВИДЕО

cnbc.com

Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА решил напомнить, кто в истории лиги становился обладателем награды самому ценному игроку Матча всех звезд имени Коби Брайанта.

Единственными четырехкратными обладателями награды являются Боб Петтит и Коби Брайант.

В 2021 году самым ценным игроком Матча всех звезд стал Яннис Адетокумбо из Милуоки.

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В статье: Коби Брайант НБА Майкл Джордан
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