Джордан, Коби, ЛеБрон и компания: обладатели MVP Матча всех звезд НБА. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал НБА решил напомнить, кто в истории лиги становился обладателем награды самому ценному игроку Матча всех звезд имени Коби Брайанта.

Единственными четырехкратными обладателями награды являются Боб Петтит и Коби Брайант.

В 2021 году самым ценным игроком Матча всех звезд стал Яннис Адетокумбо из Милуоки.