  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Чарльз Баркли двух самых важных игроков в истории НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чарльз Баркли двух самых важных игроков в истории НБА

Баскетбол
(1 голосов)

И это не Леброн

Чарльз Баркли двух самых важных игроков в истории НБА

Новина українською

Член Зала славы НБА, известный в прошлом баскетболист, а ныне обозреватель и эксперт Чарльз Баркли, поделился мыслями о том, кто оказал влияние на рост популярности лиги. По словам Баркли, важнейшими игроками в истории стали Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд.

"Джонсон и Бёрд — два важнейших игрока в истории лиги. Без них НБА сейчас бы не была в том положении, в котором находится. Конечно, потом Майкл Джордан поднял всё ещё на одну ступень, но я достаточно стар, чтобы помнить, что было до. В то время у НБА была плохая репутация. Слишком много драк, много чернокожих, много наркотиков и недостаточная прибыльность. Так что когда мы говорим о том, кто делал историю лиги, мы должны обсуждать Джонсона и Бёрда. То, что они сделали, — невероятно. Мы никогда не найдём тех слов, чтобы в достаточной степени отблагодарить их.

Конечно, мне нравятся Коби Брайант, Леброн Джеймс, Тим Данкан, Патрик Юинг и все эти ребята. Но наиболее важные в истории — Мэджик и Бёрд", — сказал Баркли в интервью, размещённом на канале Jimmy Kimmel Live в YouTube.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чарльз Баркли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...