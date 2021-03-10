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НБА представила лучшие моменты первой половины сезона. ВИДЕО
Хайлайты от сильнейших баскетболистов мира
Официальный YouTube-канал НБА представил подборку лучших моментов первой части регулярного чемпионата 2020-2021.
Сезон в НБА после перерыва на Матч всех звезд возобновится в четверг, 11 марта.
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