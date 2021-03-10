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Клуб НБА отстранил игрока за антисемитские высказывания
А нужно было следить за своим языком
SCOTT TAETSCH/GETTY IMAGES
Центровой Майами Майерс Леонард 8 марта во время стрима видеоигры Call of Duty на платформе Twitch выругался в адрес соперника с использованием антисемитского оскорбления.
Позже Леонард извинился за свои слова, но было уже поздно. Майами на неопределенный срок отстранил игрока от команды. Кроме того, баскетболист потерял несколько спонсорских контрактов.
Майерс Леонард из-за травмы досрочно завершил сезон 2020-2021. Бигмен Хит успел отыграть всего 3 матча, набирая в среднем за игру по 3,3 очка и 2,3 подбора.
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