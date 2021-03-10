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Лучшей баскетболистке Украины вручили государственный орден

Баскетбол
(1 голосов)

Она давно заслужила

Лучшей баскетболистке Украины вручили государственный орден

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Новина українською

Указом президента Украины Владимира Зеленского капитан сборной Украины Алина Ягупова за «значительный личный вклад в социально-экономичное, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины» награждена орденом княгини Ольги III степени.

Ягупова в составе сборной Украины четырежды выступала в финальной стадии чемпионата Европы, а в прошлом сезоне Алина стала первой украинкой в истории, признанной MVP женской Евролиги.

На клубном уровне Алина Ягупова представляет турецкий Фенербахче. В матчах Евролиги уроженка Днепра в среднем за игру набирает по 20,7 очка, 8,3 подбора и 3,7 передачи.

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В статье: Алина Ягупова Владимир Зеленский
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