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Лучшей баскетболистке Украины вручили государственный орден
Она давно заслужила
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Указом президента Украины Владимира Зеленского капитан сборной Украины Алина Ягупова за «значительный личный вклад в социально-экономичное, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины» награждена орденом княгини Ольги III степени.
Ягупова в составе сборной Украины четырежды выступала в финальной стадии чемпионата Европы, а в прошлом сезоне Алина стала первой украинкой в истории, признанной MVP женской Евролиги.
На клубном уровне Алина Ягупова представляет турецкий Фенербахче. В матчах Евролиги уроженка Днепра в среднем за игру набирает по 20,7 очка, 8,3 подбора и 3,7 передачи.
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