Лучшей баскетболистке Украины вручили государственный орден

Указом президента Украины Владимира Зеленского капитан сборной Украины Алина Ягупова за «значительный личный вклад в социально-экономичное, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины» награждена орденом княгини Ольги III степени.

Ягупова в составе сборной Украины четырежды выступала в финальной стадии чемпионата Европы, а в прошлом сезоне Алина стала первой украинкой в истории, признанной MVP женской Евролиги.

На клубном уровне Алина Ягупова представляет турецкий Фенербахче. В матчах Евролиги уроженка Днепра в среднем за игру набирает по 20,7 очка, 8,3 подбора и 3,7 передачи.