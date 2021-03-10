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Данк американского легионера Будивельника – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО
Хайлайты на любой вкус
Официальный YouTubе-канал Федерации баскетбола Украины представил топ-10 моментов недели в Суперлиге.
На первом месте оказался эффектный данк американского форварда Будивельника Брайса Джонсона.
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