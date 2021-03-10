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Газоль рассказал о своем возвращении в Барселону

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Баскетболист намерен завершить карьеру в испанском клубе

Газоль рассказал о своем возвращении в Барселону

Новина українською

Испанский баскетболист, новобранец "Барселоны" Пау Газоль прокомментировал возвращение в стан каталонского клуба, где он начинал профессиональную карьеру.

"Всё началось с разговора с Хуаном Карлосом Наварро. Я говорил с ним о возможном возвращении в Европу. Затем сказал, что если и вернусь, то только в "Барселону". Мы поговорили с тренером Шарунасом Ясикявичюсом, он спросил у меня, чего я хочу от этого перехода и отметил, что я вписываюсь в команду. Он сказал, что "Барселона" находится на высоком уровне, что я могу закончить карьеру здесь. Я являюсь большим поклонником спорта, так что пообещал ему много работать, чтобы достичь высоких результатов", — приводит слова Газоля Sport24.gr.

СМИ сообщали о возможном переходе Газоля в "Барселону" ещё в июле 2020 года.

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В статье: Пау Газоль
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