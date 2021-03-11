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НБА: Вашингтон проиграл Мемфису, Даллас дожал Сан-Антонио

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Вашингтон проиграл Мемфису, Даллас дожал Сан-Антонио

Brad Mills-USA TODAY Sports

Новина українською

Мемфис – Вашингтон 127:112 (35:26, 32:36, 27:23, 33:27)

Алексей Лень за 3 минуты не набрал ни одного очка

Даллас – Сан-Антонио 115:104 (27:32, 25:27, 35:27, 28:18)

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В статье: НБА Мемфис Гриззлиз Вашингтон Уизардз
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