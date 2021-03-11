Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА: Вашингтон проиграл Мемфису, Даллас дожал Сан-Антонио
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
Brad Mills-USA TODAY Sports
Мемфис – Вашингтон 127:112 (35:26, 32:36, 27:23, 33:27)
Алексей Лень за 3 минуты не набрал ни одного очка
Даллас – Сан-Антонио 115:104 (27:32, 25:27, 35:27, 28:18)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ПСЖ - Барселона 1:1. Обзор матча, видео голов
- Заявление Руха: Создается впечатление, что в комитете арбитров УАФ тотальная диктатура
- "Сегодня судейство стало лучше" - Шахтер выступил за невмешательство в работу судейского корпуса
- Победный трехочковый Лилларда – лучший момент Звездного уик-энда НБА. ВИДЕО
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...