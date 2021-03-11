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Первая победа Федерера за 405 дней: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Баскетбол
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Дождались камбэка легендарного швейцарца

Первая победа Федерера за 405 дней: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Getty Images

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Роджер Федерер во втором раунде турнира в Дохе в трех сетах обыграл 28-ю ракетку мира Дэна Эванса (7:6, 3:6, 7:5) в первом матче с января 2020 года.

20-кратный победитель турниров Большого шлема пропустил больше года из-за двух операций на колене.

Следующим соперником Роджера Федерера в Дохе станет Николоз Басилашвили.

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В статье: Роджер Федерер
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