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Первая победа Федерера за 405 дней: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Дождались камбэка легендарного швейцарца
Getty Images
Роджер Федерер во втором раунде турнира в Дохе в трех сетах обыграл 28-ю ракетку мира Дэна Эванса (7:6, 3:6, 7:5) в первом матче с января 2020 года.
20-кратный победитель турниров Большого шлема пропустил больше года из-за двух операций на колене.
Следующим соперником Роджера Федерера в Дохе станет Николоз Басилашвили.
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