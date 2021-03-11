Первая победа Федерера за 405 дней: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Роджер Федерер во втором раунде турнира в Дохе в трех сетах обыграл 28-ю ракетку мира Дэна Эванса (7:6, 3:6, 7:5) в первом матче с января 2020 года.

20-кратный победитель турниров Большого шлема пропустил больше года из-за двух операций на колене.

Следующим соперником Роджера Федерера в Дохе станет Николоз Басилашвили.