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Герун остался в Уникахе, но не будет выходить на площадку
Один из лидеров сборной Украины оказался в странной ситуации
По решению главного тренера Уникахи Фотиса Кацикариса Владимир Герун больше не входит в планы основной команды.
Герун до трансферного дедлайна в Испании не смог найти подходящий вариант продолжения карьеры. Украинец формально остался игроком Уникахи, но теперь он тренируется отдельно от команды и не посещает официальные матчи.
Испанские СМИ отмечают, что Уникаха продолжит платить зарплату Геруну. Также украинец сохраняет доступ к физиотерапевтам, медицинскому персоналу и тренажерному залу клуба.
Владимир Герун в сезоне 2020-2021 в рамках Лиги ACB провел 20 матчей. В среднем за игру украинский бигмен набирает по 4,1 очка и 3,3 подбора.
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