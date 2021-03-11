Герун остался в Уникахе, но не будет выходить на площадку

По решению главного тренера Уникахи Фотиса Кацикариса Владимир Герун больше не входит в планы основной команды.

Герун до трансферного дедлайна в Испании не смог найти подходящий вариант продолжения карьеры. Украинец формально остался игроком Уникахи, но теперь он тренируется отдельно от команды и не посещает официальные матчи.

Испанские СМИ отмечают, что Уникаха продолжит платить зарплату Геруну. Также украинец сохраняет доступ к физиотерапевтам, медицинскому персоналу и тренажерному залу клуба.

Владимир Герун в сезоне 2020-2021 в рамках Лиги ACB провел 20 матчей. В среднем за игру украинский бигмен набирает по 4,1 очка и 3,3 подбора.