Сан-Антонио отказался от звездного игрока

Главный тренер Сан-Антонио Грегг Попович заявил, что центровой Ламаркус Олдридж больше не сыграет за Сперс.

Франшиза из Техаса активно рассматривает варианты обмена Олдриджа. В Сан-Антонио не хотят выкупать истекающий контракт игрока на 24 миллиона долларов.

В сезоне 2020-2021 Олдридж провел 21 матч, набирая в среднем за игру по 13,7 очка, 4,5 подбора и 1,7 передачи.

Семикратный участник Матчей всех звезд представляет Сан-Антонио с сезона 2015-2016. С ним Сперс в 2017 году дошли до финала Западной конференции, проиграв Голден Стэйту со счетом 0:4.

Сан-Антонио с показателем 18-15 занимает седьмое место на Западе.