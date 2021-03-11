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Сан-Антонио отказался от звездного игрока
Теперь он станет лакомым кусочком на рынке свободных агентов
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Главный тренер Сан-Антонио Грегг Попович заявил, что центровой Ламаркус Олдридж больше не сыграет за Сперс.
Франшиза из Техаса активно рассматривает варианты обмена Олдриджа. В Сан-Антонио не хотят выкупать истекающий контракт игрока на 24 миллиона долларов.
В сезоне 2020-2021 Олдридж провел 21 матч, набирая в среднем за игру по 13,7 очка, 4,5 подбора и 1,7 передачи.
Семикратный участник Матчей всех звезд представляет Сан-Антонио с сезона 2015-2016. С ним Сперс в 2017 году дошли до финала Западной конференции, проиграв Голден Стэйту со счетом 0:4.
Сан-Антонио с показателем 18-15 занимает седьмое место на Западе.
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