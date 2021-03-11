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Ягупова второй сезон подряд претендует на награду MVP Евролиги
Украинка одна из лучших в Европе
Международная федерация баскетбола (ФИБА) включила Алину Ягупова в список претенденток на звание самого ценного игрока Евролиги в сезоне 2020-2021.
"Начало сезона в Евролиге украинка пропустила, поскольку выступала за турецкую команду Чукурова, которая в этом турнире не играет. В евролиговый клуб Фенербахче Ягупова вернулась лишь в начала года. С тех пор капитан сборной Украины успела несколько раз войти в символическую сборную тура и стать MVP тура", - сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Алина Ягупова в матчах Евролиги в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 20,7 очка, 8,3 подбора и 3,7 передачи.
Фенербахче 17 и 19 марта в четвертьфинале Евролиги сыграет с Галатасараем.
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