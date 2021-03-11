Ягупова второй сезон подряд претендует на награду MVP Евролиги

Международная федерация баскетбола (ФИБА) включила Алину Ягупова в список претенденток на звание самого ценного игрока Евролиги в сезоне 2020-2021.

"Начало сезона в Евролиге украинка пропустила, поскольку выступала за турецкую команду Чукурова, которая в этом турнире не играет. В евролиговый клуб Фенербахче Ягупова вернулась лишь в начала года. С тех пор капитан сборной Украины успела несколько раз войти в символическую сборную тура и стать MVP тура", - сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Алина Ягупова в матчах Евролиги в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 20,7 очка, 8,3 подбора и 3,7 передачи.

Фенербахче 17 и 19 марта в четвертьфинале Евролиги сыграет с Галатасараем.