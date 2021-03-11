Запорожье обыгрывает Харьковских Соколов, Прометей берет верх над Днепром

Харьковские Соколы проиграли дома Запорожью в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 65:74.

Первая половина встречи завершилась со счетом 42:43, а вот уже следующую четверть гости уверенно выиграли и благодаря этому стали победителями в этом матче.

Харьковские Соколы следующий раз сыграет 13 марта дома против Прометея. Запорожье в тот же день играть в Днепре.

Суперлига Париматч

Регулярный чемпионат

Харьковские Соколы - Запорожье - 65:74 (21:27, 21:16, 11:21, 12:10)

В параллельном матче играли Прометей и Днепр.

В параллельном матче играли Прометей и Днепр.

Поединок начался с больших скоростей. Днепряне значительно больше фолили, чем подопечные Виталия Черния с удовольствием пользовались. После большого перерыва Днепр смог забрать третью четверть, но не повести в игре.

В заключительной части Прометей полностью переиграл соперника. Таким образом, Днепр не смог взять реванш и уступил - 67:72.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Днепр. СК Шинник

Днепр - Прометей 67:72 (20:16, 13:19, 17:16, 17:21)