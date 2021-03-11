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Запорожье обыгрывает Харьковских Соколов, Прометей берет верх над Днепром
Результаты матчей Суперлиги
Харьковские Соколы проиграли дома Запорожью в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 65:74.
Первая половина встречи завершилась со счетом 42:43, а вот уже следующую четверть гости уверенно выиграли и благодаря этому стали победителями в этом матче.
Харьковские Соколы следующий раз сыграет 13 марта дома против Прометея. Запорожье в тот же день играть в Днепре.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат
Харьковские Соколы - Запорожье - 65:74 (21:27, 21:16, 11:21, 12:10)
В параллельном матче играли Прометей и Днепр.
В параллельном матче играли Прометей и Днепр.
Поединок начался с больших скоростей. Днепряне значительно больше фолили, чем подопечные Виталия Черния с удовольствием пользовались. После большого перерыва Днепр смог забрать третью четверть, но не повести в игре.
В заключительной части Прометей полностью переиграл соперника. Таким образом, Днепр не смог взять реванш и уступил - 67:72.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Днепр. СК Шинник
Днепр - Прометей 67:72 (20:16, 13:19, 17:16, 17:21)
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