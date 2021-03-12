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Победный трехочковый форварда Атланты – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
si.com
Официальный YouTube-канал НБА выложил топ-10 моментов насыщенного дня регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил баскетболист Атланты Тони Снелл, который в матче с Торонто одновременно с сиреной реализовал трехочковый на победу.
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