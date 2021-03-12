Эксперт: Леброн и Дюрант порвали бы Мэджика и Бёрда

Телеведущий Шэннон Шарп поделился мнением об уровне лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса и форварда "Бруклин Нетс" Кевина Дюранта.

"Леброн и Дюрант порвали бы Мэджика и Бёрда в игре два на два.

Бёрд является моим любимым игроком? Ну, да, но в таком формате им ничего не светило бы. В подобном формате Мэджик потерял бы свои главные козыри. Ему не помогли бы видение площадки и способность разгонять быстрые атаки. Лучшим по игре в обороне был бы Леброн. Он проводит 18-й сезон, но молодые игроки до сих пор не могут ничего придумать с его проходами. Как Мэджик и Бёрд остановили бы его?

И ключевой фактор — превосходство Леброна и Дюранта в атлетизме. А ещё Дюрант может бросать ничуть не хуже Бёрда", — цитирует Шарпа The Sports Rush.