  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Эксперт: Леброн и Дюрант порвали бы Мэджика и Бёрда
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперт: Леброн и Дюрант порвали бы Мэджика и Бёрда

Баскетбол
(1 голосов)

Шарп считает их лучшими в своем деле

Эксперт: Леброн и Дюрант порвали бы Мэджика и Бёрда

AP Photo/Brynn Anderson

Новина українською

Телеведущий Шэннон Шарп поделился мнением об уровне лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса и форварда "Бруклин Нетс" Кевина Дюранта.

"Леброн и Дюрант порвали бы Мэджика и Бёрда в игре два на два.

Бёрд является моим любимым игроком? Ну, да, но в таком формате им ничего не светило бы. В подобном формате Мэджик потерял бы свои главные козыри. Ему не помогли бы видение площадки и способность разгонять быстрые атаки. Лучшим по игре в обороне был бы Леброн. Он проводит 18-й сезон, но молодые игроки до сих пор не могут ничего придумать с его проходами. Как Мэджик и Бёрд остановили бы его?

И ключевой фактор — превосходство Леброна и Дюранта в атлетизме. А ещё Дюрант может бросать ничуть не хуже Бёрда", — цитирует Шарпа The Sports Rush.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс Кевин Дюрант Мэджик Джонсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...