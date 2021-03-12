Химик в напряженном матче обыграл Николаев

Химик принимал Николаев в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - это была третья встреча команд в сезоне.

Команды провели равную первую четверть, которую при минимальном преимуществе выиграли гости. Ключевым в первой половине матча стал второй 10-минутный отрезок, +10 выиграл Химик.

Уже в четвертой четверти ответили хозяева - ответили не менее убедительно. Команда Виталия Степановского выиграла заключительный 5-минутный отрезок 16:4.

Химик получил очень тяжелую победу над Николаевом, в третий раз в сезоне обыграв географических соседей - 70:62.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Южный, СК Олимп

Химик - Николаев 70:62 (15:17, 23:13, 10:22, 22:10)