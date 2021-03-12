  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Химик в напряженном матче обыграл Николаев
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Химик в напряженном матче обыграл Николаев

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева хорошо сыграли во второй и четвертой четверти

Химик в напряженном матче обыграл Николаев

Новина українською

Химик принимал Николаев в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - это была третья встреча команд в сезоне.

Команды провели равную первую четверть, которую при минимальном преимуществе выиграли гости. Ключевым в первой половине матча стал второй 10-минутный отрезок, +10 выиграл Химик.

Уже в четвертой четверти ответили хозяева - ответили не менее убедительно. Команда Виталия Степановского выиграла заключительный 5-минутный отрезок 16:4.

Химик получил очень тяжелую победу над Николаевом, в третий раз в сезоне обыграв географических соседей - 70:62.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Южный, СК Олимп

Химик - Николаев 70:62 (15:17, 23:13, 10:22, 22:10)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МБК Николаев БК Химик (Южный)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...