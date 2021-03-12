Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Химик в напряженном матче обыграл Николаев
Хозяева хорошо сыграли во второй и четвертой четверти
Химик принимал Николаев в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - это была третья встреча команд в сезоне.
Команды провели равную первую четверть, которую при минимальном преимуществе выиграли гости. Ключевым в первой половине матча стал второй 10-минутный отрезок, +10 выиграл Химик.
Уже в четвертой четверти ответили хозяева - ответили не менее убедительно. Команда Виталия Степановского выиграла заключительный 5-минутный отрезок 16:4.
Химик получил очень тяжелую победу над Николаевом, в третий раз в сезоне обыграв географических соседей - 70:62.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Южный, СК Олимп
Химик - Николаев 70:62 (15:17, 23:13, 10:22, 22:10)
Популярное сейчас
- Черноморец - единоличный лидер ПФЛ. Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- "Дыма без огня не бывает". Йовичевич - о судействе в украинском футболе
- Стало известно, какой канал покажет молодежный чемпионат Европы U-21 в Украине
- Победный трехочковый Лилларда – лучший момент Звездного уик-энда НБА. ВИДЕО
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули