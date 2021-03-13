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Детройт обменял Михайлюка на защитника Оклахомы

Баскетбол
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Украинец перешел в другой клуб

Детройт обменял Михайлюка на защитника Оклахомы

UA-Футбол
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Детройт Пистонс" обменял украинского свингмена Святослава Михайлюка на атакующего защитника "Оклахомы" Хамиду Диалло. Об этом сообщает портал HoopsRumors.

"Пистонс" видят в Диалло важную часть перестройки, ориентированной на молодежь. Победитель конкурса данков 2019 этим летом станет ограниченно свободным агентом и проводит свой лучший сезон, набирая 11,9 очка и 5,4 подбора в среднем за матч. В то же время, Михайлюк имеет показатели несколько скромнее - 6,9 очка, 2,1 подбора, 1,6 передачи в среднем за 17,6 минут на паркете.

У Диалло истекающий контракт, но "Детройт" собирается продлить с ним соглашение в межсезонье.

Результаты последнего тура НБА

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В статье: Святослав Михайлюк Оклахома Сити Тандер Детройт Пистонс
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