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Тайсон Фьюри: Я не нуждаюсь в сложных спаррингах, чтобы победить бодибилдера
Смелое заявление
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, что сейчас не проводит тренировки и прокомментировал, сколько нужно времени для подготовки к бою против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) . Его слова цитирует FightNews:
"Я больше не тренируюсь. В любом случае мне нужно всего шесть или семь недель, чтобы быть готовым к бою с этим лентяем. Я не нуждаюсь в сложных спаррингах, чтобы победить парня, который занимается бодибилдингом.
Никто никогда не знает, говорю ли я правду. Когда я говорю правду, люди мне не верят. А когда вру, они верят мне. Это происходит на протяжении всей моей карьеры" - сказал он.
Напомним, что ранее Фрэнк Уоррен
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