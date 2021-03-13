Тайсон Фьюри: Я не нуждаюсь в сложных спаррингах, чтобы победить бодибилдера

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, что сейчас не проводит тренировки и прокомментировал, сколько нужно времени для подготовки к бою против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) . Его слова цитирует FightNews:

"Я больше не тренируюсь. В любом случае мне нужно всего шесть или семь недель, чтобы быть готовым к бою с этим лентяем. Я не нуждаюсь в сложных спаррингах, чтобы победить парня, который занимается бодибилдингом.

Никто никогда не знает, говорю ли я правду. Когда я говорю правду, люди мне не верят. А когда вру, они верят мне. Это происходит на протяжении всей моей карьеры" - сказал он.