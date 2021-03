Михайлюк переезжает из Детройта в Оклахому. Что об этом нужно знать?

Пока страна встречала утро выходного дня, из-за океана пришли новости о судьбе одного из двух украинских легионеров в НБА – Детройт Пистонс обменял права на Святослава Михайлюка в Оклахому-Сити Тандер. Воспитанник Черкасских Мавп спустя два года возвращается в Западную конференцию.

Что вообще произошло?

Руководитель Детройта по баскетбольным операциям Трой Уивер, экс-помощник генерального менеджера Оклахомы Сэма Прести, вышел на бывшую команду и предложил обменяться истекающими контрактами двух защитников.

Почему именно Пистонс можно назвать инициаторами сделки по Святославу Михайлюку и Хамиду Диалло? Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски уверяет, что в Детройте рассматривают Диалло в качестве игрока стартовой пятерки и планируют летом подписать с ним долгосрочный контракт. А в Оклахоме были не против отказаться от победителя данк-контеста Матча всех звезд-2019, поскольку Диалло в борьбе за игровое время на позиции атакующего защитника не выдержал конкуренцию с Лугенцом Дортом.

Вместе с Михайлюком Оклахома получит за Диалло драфт-пик второго раунда 2027 года, который достанется Тандер транзитом через Хьюстон.

Oklahoma City is trading guard Hamidou Diallo to Detroit for forward Svi Mykhailiuk and a 2027 second-round pick, sources tell ESPN.