Михайлюк переезжает из Детройта в Оклахому. Что об этом нужно знать?

Пока страна встречала утро выходного дня, из-за океана пришли новости о судьбе одного из двух украинских легионеров в НБА – Детройт Пистонс обменял права на Святослава Михайлюка в Оклахому-Сити Тандер. Воспитанник Черкасских Мавп спустя два года возвращается в Западную конференцию.

Что вообще произошло?

Руководитель Детройта по баскетбольным операциям Трой Уивер, экс-помощник генерального менеджера Оклахомы Сэма Прести, вышел на бывшую команду и предложил обменяться истекающими контрактами двух защитников.

Почему именно Пистонс можно назвать инициаторами сделки по Святославу Михайлюку и Хамиду Диалло? Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски уверяет, что в Детройте рассматривают Диалло в качестве игрока стартовой пятерки и планируют летом подписать с ним долгосрочный контракт. А в Оклахоме были не против отказаться от победителя данк-контеста Матча всех звезд-2019, поскольку Диалло в борьбе за игровое время на позиции атакующего защитника не выдержал конкуренцию с Лугенцом Дортом.

Вместе с Михайлюком Оклахома получит за Диалло драфт-пик второго раунда 2027 года, который достанется Тандер транзитом через Хьюстон.

Oklahoma City is trading guard Hamidou Diallo to Detroit for forward Svi Mykhailiuk and a 2027 second-round pick, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 13, 2021

На первый взгляд, это классический обмен, в котором каждый получил то, что и хотел. Это касается как команд, так и игроков. И только будущее покажет, кто был прав, а кто нет.

А Михайлюк выиграл или проиграл от обмена?

Как минимум не проиграл.

Мы еще не знаем, готова ли Оклахома сделать ставку на Михайлюка после окончания сезона 2020-2021, но что мы знаем точно, так это то, что украинец оказался в команде, которую можно охарактеризовать одной простой фразой – «перестройка здорового человека». Пока Детройт прочно осел в болоте Восточной конференции и только имитирует попытки выбраться из ила, Тандер под руководством Прести шаг за шагом строят свое будущее, обрастая все новыми драфт-пиками и молодыми проспектами.

Еще недавно у Оклахомы был один из самых звездных составов в НБА – Тандер грамотно отправили Пола Джорджа в Клипперс, получив взамен потенциального франчайза Шея Гилджес-Александера, отпустили в Хьюстон легенду команды Рассела Уэстбрука, а перед новым сезоном избавились и от остальных ценных игроков, включая 11-кратного участника Матча всех звезд Криса Пола и одного из лучших шестых Денниса Шредера.

Потенциально до 2027 года у Оклахомы целых 19 драфт-пиков первого раунда. Если Михайлюк получит контракт с Тандер, то станет частью коллектива, который в ближайшие 10 лет снова будет претендовать на титул.

Обозреватель CBS Sports Сэм Куинн объясняет, почему Оклахома решила сделать ставку на Михайлюка как минимум до конца сезона 2020-2021.

«Оклахома остро нуждается в атаках с периметра, но, что еще важнее, им нужны атаки от молодых игроков. Тандер занимают пятое место в НБА по выброшенным трехочковым, но только 28-е по количеству результативных попыток. Двое из пяти баскетболистов в их составе, которые реализовали не менее 50 трехочковых в этом сезоне, – это 34-летний Эл Хорфорд, не входящий в долгосрочные планы команды, и Майк Мускала, игрок с минимальной зарплатой, который мало что дает кроме броска.

Thunder Nation, let's welcome Svi Mykhailiuk to Oklahoma! ???? pic.twitter.com/2bfwoFeP9n — Thunder Nation (@ThunderNationCP) March 13, 2021

Дариус Бизли расцвел в «пузыре» в Орландо, но в этом сезоне его процент точности на трехочковой дуге упал до 29, а Лугенц Дорт очень нестабилен – в первых 14 играх сезона он забивал свыше 43% трехочковых, затем в 10 следующих матчах попадал только 17% бросков с дальней дистанции, прежде чем снова взлететь на отметку в 34% результативности из-за дуги в последних 12-ти играх.

Остается загадкой, где на самом деле находится Михайлюк с точки зрения его трехочкового. Вероятно, он может бросать лучше 33,3% в сезоне 2020-2021, но немного хуже, чем прошлогодние 40,4%. Если он станет снайпером выше среднего с некоторой второстепенной ценностью в качестве плеймейкера, то сможет как минимум оставаться игроком ротации.

У Оклахомы теперь есть два месяца, чтобы определиться, является ли Михайлюк частью их будущего или нет».

И как не отметить, что Оклахома даже в процессе перестройки умудряется оставаться конкурентной на невероятно сильном Западе. Прямо сейчас Тандер всего на 2,5 победы отстают от 10-го места, дающего право в мае выступить в плей-ин за попадание в плей-офф. При этом Оклахома не зацикливается на борьбе в плей-офф, а просто играет в свое удовольствие, параллельно развивая молодых игроков. Михайлюку на будущее будет полезно окунуться в эту атмосферу, ведь в депрессивном Детройте Свят за два сезона так и не увидел ничего, кроме желания опуститься поглубже в турнирной таблице ради драфт-пиков.

А какая у Михайлюка будет роль в Оклахоме после обмена?

Текущий сезон для Святослава Михайлюка складывается неоднозначно. Падение эффективности украинца на трехочковой дуге непосредственно отразилось на его игровом времени и средней результативности – Михайлюк стал проводить на площадке на 5 минут меньше и набирал в среднем за вечер по 6,9 очка против 9,0 в сезоне 2019-2020.

Шесть матчей без забитых бросков с игры и пять поединков без набранных очков – это явно не то, что ожидал от Михайлюка тренер Детройта Дуэйн Кэйси. И только с приближением обмена в Оклахому Святослав поймал свой ритм – в трех матчах в марте он неизменно выходил в стартовой пятерке и набирал по 13,0 очка, 3,7 подбора и 4,7 передачи.

3/3/21

Svi Mykhailiuk vs Raptors (36 min)



17 points (6-11 FG) (5 3’s)

4 rebounds 2 steals 1 assist pic.twitter.com/rrdGjmCYW3 — Jayhawks In The NBA (@NBA_Jayhawks) March 12, 2021

В Оклахоме Михайлюк будет заниматься тем же, что он с переменным успехом делал в Детройте, – давать энергию команде со скамейки запасных, искать броски с дальней дистанции и помогать в движении мяча. А за игровое время Святу придется конкурировать с Лугенцом Дортом – атлетичным американцем без стабильного броска и навыков плеймейкера, но с потенциально элитной защитой. Только посмотрите, как этот парень не дрогнул в клатче против Лейкерс, опекая самого ЛеБрона Джеймса. Дамьен Лиллард, Джеймс Харден, Донован Митчелл, Крис Пол и Трэй Янг – эти парни также успели познакомиться с оборонительными возможностями нового конкурента Михайлюка.

В теории Михайлюк и Дорт смогут отлично дополнять друг друга. Совсем скоро узнаем, что по этому поводу считает главный тренер Оклахомы Марк Дэйно.

А как на обмен Михайлюка отреагировали фанаты Оклахомы и Детройта?

Собрали несколько мнений болельщиков на платформе Reddit.

«Хорошая сделка. Прести конвертировал игрока, которого он явно не хотел оставлять после этого сезона, в драфт-пик и молодого баскетболиста с набором навыков, которые необходимы этой команде».

«Честно говоря, я рад этому обмену. Ничего не имеют против Диалло, но я не считал его частью ядра команды. Ничего не жду от Михайлюка, но он бы мог стать хорошим резервистом, если приблизится к своему уровню прошлого сезона».

«Прести переиграл Детройт. Оклахома получила более качественного игрока и драфт-пик, а у Пистонс теперь есть парень, которые не бросает трехочковые и который едва ли раскрыл свой потенциал».

«На самом деле я хорошо отношусь к этой сделке. Сви – апгрейд по сравнению с Диалло. Сви – это трехочковые. Нам это нужно!».

«Не могу понять, что Диалло стоит только Сви и игрока второго раунда драфта, который сейчас, вероятно, учится в средней школе. Я расстроен этим обменом, поскольку Диалло казался ярким пятном в команде».

«Даже не собираюсь притворяться, будто знаком с навыками Диалло. Я буду скучать по Сви, но не очень сильно. Думаю, у него были отличные возможности в Детройте. В некоторые дни он может быть отличным снайпером, он способен быть эффективным в атаке, но не в защите».

«Если вы хотите хорошую команду, то Михайлюк не должен играть у вас важные минуты. Рад, что больше не буду смотреть, как якобы специалист по трехочковым мажет броски каждую чертову игру».