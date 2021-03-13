Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайлюк переезжает из Детройта в Оклахому. Что об этом нужно знать?
Еще один украинец в НБА сменил клуб по ходу сезона
Getty Images
Пока страна встречала утро выходного дня, из-за океана пришли новости о судьбе одного из двух украинских легионеров в НБА – Детройт Пистонс обменял права на Святослава Михайлюка в Оклахому-Сити Тандер. Воспитанник Черкасских Мавп спустя два года возвращается в Западную конференцию.
Руководитель Детройта по баскетбольным операциям Трой Уивер, экс-помощник генерального менеджера Оклахомы Сэма Прести, вышел на бывшую команду и предложил обменяться истекающими контрактами двух защитников.
Почему именно Пистонс можно назвать инициаторами сделки по Святославу Михайлюку и Хамиду Диалло? Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски уверяет, что в Детройте рассматривают Диалло в качестве игрока стартовой пятерки и планируют летом подписать с ним долгосрочный контракт. А в Оклахоме были не против отказаться от победителя данк-контеста Матча всех звезд-2019, поскольку Диалло в борьбе за игровое время на позиции атакующего защитника не выдержал конкуренцию с Лугенцом Дортом.
Вместе с Михайлюком Оклахома получит за Диалло драфт-пик второго раунда 2027 года, который достанется Тандер транзитом через Хьюстон.
Oklahoma City is trading guard Hamidou Diallo to Detroit for forward Svi Mykhailiuk and a 2027 second-round pick, sources tell ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 13, 2021
На первый взгляд, это классический обмен, в котором каждый получил то, что и хотел. Это касается как команд, так и игроков. И только будущее покажет, кто был прав, а кто нет.
Как минимум не проиграл.
Мы еще не знаем, готова ли Оклахома сделать ставку на Михайлюка после окончания сезона 2020-2021, но что мы знаем точно, так это то, что украинец оказался в команде, которую можно охарактеризовать одной простой фразой – «перестройка здорового человека». Пока Детройт прочно осел в болоте Восточной конференции и только имитирует попытки выбраться из ила, Тандер под руководством Прести шаг за шагом строят свое будущее, обрастая все новыми драфт-пиками и молодыми проспектами.
Еще недавно у Оклахомы был один из самых звездных составов в НБА – Тандер грамотно отправили Пола Джорджа в Клипперс, получив взамен потенциального франчайза Шея Гилджес-Александера, отпустили в Хьюстон легенду команды Рассела Уэстбрука, а перед новым сезоном избавились и от остальных ценных игроков, включая 11-кратного участника Матча всех звезд Криса Пола и одного из лучших шестых Денниса Шредера.
Потенциально до 2027 года у Оклахомы целых 19 драфт-пиков первого раунда. Если Михайлюк получит контракт с Тандер, то станет частью коллектива, который в ближайшие 10 лет снова будет претендовать на титул.
Обозреватель CBS Sports Сэм Куинн объясняет, почему Оклахома решила сделать ставку на Михайлюка как минимум до конца сезона 2020-2021.
«Оклахома остро нуждается в атаках с периметра, но, что еще важнее, им нужны атаки от молодых игроков. Тандер занимают пятое место в НБА по выброшенным трехочковым, но только 28-е по количеству результативных попыток. Двое из пяти баскетболистов в их составе, которые реализовали не менее 50 трехочковых в этом сезоне, – это 34-летний Эл Хорфорд, не входящий в долгосрочные планы команды, и Майк Мускала, игрок с минимальной зарплатой, который мало что дает кроме броска.
Thunder Nation, let's welcome Svi Mykhailiuk to Oklahoma! ???? pic.twitter.com/2bfwoFeP9n— Thunder Nation (@ThunderNationCP) March 13, 2021
Дариус Бизли расцвел в «пузыре» в Орландо, но в этом сезоне его процент точности на трехочковой дуге упал до 29, а Лугенц Дорт очень нестабилен – в первых 14 играх сезона он забивал свыше 43% трехочковых, затем в 10 следующих матчах попадал только 17% бросков с дальней дистанции, прежде чем снова взлететь на отметку в 34% результативности из-за дуги в последних 12-ти играх.
Остается загадкой, где на самом деле находится Михайлюк с точки зрения его трехочкового. Вероятно, он может бросать лучше 33,3% в сезоне 2020-2021, но немного хуже, чем прошлогодние 40,4%. Если он станет снайпером выше среднего с некоторой второстепенной ценностью в качестве плеймейкера, то сможет как минимум оставаться игроком ротации.
У Оклахомы теперь есть два месяца, чтобы определиться, является ли Михайлюк частью их будущего или нет».
И как не отметить, что Оклахома даже в процессе перестройки умудряется оставаться конкурентной на невероятно сильном Западе. Прямо сейчас Тандер всего на 2,5 победы отстают от 10-го места, дающего право в мае выступить в плей-ин за попадание в плей-офф. При этом Оклахома не зацикливается на борьбе в плей-офф, а просто играет в свое удовольствие, параллельно развивая молодых игроков. Михайлюку на будущее будет полезно окунуться в эту атмосферу, ведь в депрессивном Детройте Свят за два сезона так и не увидел ничего, кроме желания опуститься поглубже в турнирной таблице ради драфт-пиков.
Текущий сезон для Святослава Михайлюка складывается неоднозначно. Падение эффективности украинца на трехочковой дуге непосредственно отразилось на его игровом времени и средней результативности – Михайлюк стал проводить на площадке на 5 минут меньше и набирал в среднем за вечер по 6,9 очка против 9,0 в сезоне 2019-2020.
Шесть матчей без забитых бросков с игры и пять поединков без набранных очков – это явно не то, что ожидал от Михайлюка тренер Детройта Дуэйн Кэйси. И только с приближением обмена в Оклахому Святослав поймал свой ритм – в трех матчах в марте он неизменно выходил в стартовой пятерке и набирал по 13,0 очка, 3,7 подбора и 4,7 передачи.
3/3/21— Jayhawks In The NBA (@NBA_Jayhawks) March 12, 2021
Svi Mykhailiuk vs Raptors (36 min)
17 points (6-11 FG) (5 3’s)
4 rebounds 2 steals 1 assist pic.twitter.com/rrdGjmCYW3
В Оклахоме Михайлюк будет заниматься тем же, что он с переменным успехом делал в Детройте, – давать энергию команде со скамейки запасных, искать броски с дальней дистанции и помогать в движении мяча. А за игровое время Святу придется конкурировать с Лугенцом Дортом – атлетичным американцем без стабильного броска и навыков плеймейкера, но с потенциально элитной защитой. Только посмотрите, как этот парень не дрогнул в клатче против Лейкерс, опекая самого ЛеБрона Джеймса. Дамьен Лиллард, Джеймс Харден, Донован Митчелл, Крис Пол и Трэй Янг – эти парни также успели познакомиться с оборонительными возможностями нового конкурента Михайлюка.
В теории Михайлюк и Дорт смогут отлично дополнять друг друга. Совсем скоро узнаем, что по этому поводу считает главный тренер Оклахомы Марк Дэйно.
Собрали несколько мнений болельщиков на платформе Reddit.
«Хорошая сделка. Прести конвертировал игрока, которого он явно не хотел оставлять после этого сезона, в драфт-пик и молодого баскетболиста с набором навыков, которые необходимы этой команде».
«Честно говоря, я рад этому обмену. Ничего не имеют против Диалло, но я не считал его частью ядра команды. Ничего не жду от Михайлюка, но он бы мог стать хорошим резервистом, если приблизится к своему уровню прошлого сезона».
«Прести переиграл Детройт. Оклахома получила более качественного игрока и драфт-пик, а у Пистонс теперь есть парень, которые не бросает трехочковые и который едва ли раскрыл свой потенциал».
«На самом деле я хорошо отношусь к этой сделке. Сви – апгрейд по сравнению с Диалло. Сви – это трехочковые. Нам это нужно!».
«Не могу понять, что Диалло стоит только Сви и игрока второго раунда драфта, который сейчас, вероятно, учится в средней школе. Я расстроен этим обменом, поскольку Диалло казался ярким пятном в команде».
«Даже не собираюсь притворяться, будто знаком с навыками Диалло. Я буду скучать по Сви, но не очень сильно. Думаю, у него были отличные возможности в Детройте. В некоторые дни он может быть отличным снайпером, он способен быть эффективным в атаке, но не в защите».
«Если вы хотите хорошую команду, то Михайлюк не должен играть у вас важные минуты. Рад, что больше не буду смотреть, как якобы специалист по трехочковым мажет броски каждую чертову игру».
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Один эффективнее двух – Шотландия увеличила отрыв, Украина на грани
- Специально для Леоненко. ВИДЕО гола форварда Аталанты в девятку в матче Серии А
- Победная серия Черноморца, Роналду может вернуться в Реал. Главные новости за 12 марта
- Михайлюк отметился личным рекордом в матче с Шарлотт
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО