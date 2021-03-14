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НБА. Детройт минимально уступает Бруклину, Портленд на выезде побеждает Миннесоту

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Детройт минимально уступает Бруклину, Портленд на выезде побеждает Миннесоту

UA-Футбол
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В ночь с 13 на 14 марта состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Бруклин" - "Детройт"

100 - 95 (26-22; 25-24; 27-20; 22-29)

"Вашингтон" - "Милуоки"

199 - 125 (33-36; 32-28; 30-30; 24-31)

"Шарлотт" - "Торонто"

114 - 104 (44-24; 23-28; 31-21; 16-31)

"Атланта" - "Сакраменто"

121 - 106 (22-33; 39-18; 37-30; 23-25)

"Миннесота" - "Портленд"

121 - 125 (24-33; 33-33; 37-27; 27-32)

"Денвер" - "Даллас"

103 - 116 (29-28; 22-34; 22-31; 30-23)

"Финикс" - "Индиана"

111 - 122 (33-29; 24-33; 20-35; 34-25)

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В статье: НБА
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