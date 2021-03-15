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НБА: Юта проиграла Голден Стэйту, фиаско Клипперс в матче с Нью-Орлеаном

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Юта проиграла Голден Стэйту, фиаско Клипперс в матче с Нью-Орлеаном

sltrib.com

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Оклахома – Мемфис 128:122 (28:31, 27:31, 35:38, 38:22)

Голден Стэйт – Юта 131:119 (33:22, 34:32, 28:32, 36:33)

Филадельфия – Сан-Антонио 134:99 (33:22, 27:30, 46:21, 28:26)

Орландо – Майами 97:102 (19:22, 26:26, 32:25, 20:29)

Атланта – Кливленд 100:82 (26:22, 23:24, 20:20, 31:16)

Хьюстон – Бостон 107:134 (34:38, 19:28, 19:38, 35:30)

Миннесота – Портленд 114:112 (24:20, 23:29, 29:23, 38:40)

Чикаго – Торонто 118:95 (28:22, 30:27, 27:24, 33:22)

Нью-Орлеан– Клипперс 135:115 (36:24, 31:33, 43:26, 25:32)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз
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