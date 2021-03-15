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Зрелищный данк центрового Нью-Орлеана – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
Tyler Kaufman/Associated Press
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов вчерашнего дня в регулярном чемпионате.
Традиционную подборку возглавил данк центрового Нью-Орлеана Джейсона Хэйса через защитника Клипперс Реджи Джексона.
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