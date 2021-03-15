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Назван MVP топ-16 Еврокубка
Им стал игрок Болоньи
Фото: https://www.sports.ru/ Автор - неизвестен
Форвард "Виртуса" из Болоньи (Италия) Винс Хантер был признан самым ценным игроком топ-16 Еврокубка.
В матчах группового этапа Хантер записал на свой счёт в среднем 13,3 очка, 7,2 подбора, 1,5 передачи, 1,2 перехвата, 1,2 блок-шота и 20,7 балла за эффективность действий.
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