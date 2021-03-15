  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Назван MVP топ-16 Еврокубка
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван MVP топ-16 Еврокубка

Баскетбол
(1 голосов)

Им стал игрок Болоньи

Назван MVP топ-16 Еврокубка

Фото: https://www.sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Форвард "Виртуса" из Болоньи (Италия) Винс Хантер был признан самым ценным игроком топ-16 Еврокубка.

В матчах группового этапа Хантер записал на свой счёт в среднем 13,3 очка, 7,2 подбора, 1,5 передачи, 1,2 перехвата, 1,2 блок-шота и 20,7 балла за эффективность действий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Винс Хантер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...