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Основной форвард Лейкерс выбыл из-за травмы
Форвард не поможет команде в ближайших матчах
Фото: https://allbasketball.org/ Автор - неизвестен
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Джаред Дадли выбыл на продолжительное время из-за травмы. У баскетболиста диагностировали ушиб колена правой ноги и разрыв внутренней боковой связки, сообщает журналист Майк Труддл.
Пока сроки восстановления 35-летнего игрока неизвестны. Сам Дадли рассматривает различные варианты лечения. В нынешнем сезоне форвард в среднем набирает 0,5 очка и делает 1,7 подбора, проводя 6,9 минуты за матч.
Дадли в нынешнем сезоне довольствуется ролью запасного. Тем не менее периодически форвард напоминает о себе важными попаданиями. Например, в декабре его трёхочковый бросок в матче регулярного чемпионата НБА с "Финикс Санз" практически не оставил сопернику шансов на победу.
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