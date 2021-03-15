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Основной форвард Лейкерс выбыл из-за травмы

Баскетбол
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Форвард не поможет команде в ближайших матчах

Основной форвард Лейкерс выбыл из-за травмы

Фото: https://allbasketball.org/ Автор - неизвестен

Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Джаред Дадли выбыл на продолжительное время из-за травмы. У баскетболиста диагностировали ушиб колена правой ноги и разрыв внутренней боковой связки, сообщает журналист Майк Труддл.

Пока сроки восстановления 35-летнего игрока неизвестны. Сам Дадли рассматривает различные варианты лечения. В нынешнем сезоне форвард в среднем набирает 0,5 очка и делает 1,7 подбора, проводя 6,9 минуты за матч.

Дадли в нынешнем сезоне довольствуется ролью запасного. Тем не менее периодически форвард напоминает о себе важными попаданиями. Например, в декабре его трёхочковый бросок в матче регулярного чемпионата НБА с "Финикс Санз" практически не оставил сопернику шансов на победу.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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