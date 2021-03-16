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НБА: Лейкерс громят Голден Стэйт, победы Финикса и Бруклина

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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Лейкерс громят Голден Стэйт, победы Финикса и Бруклина

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Шарлотт – Сакраменто 122:116 (32:37, 29:30, 30:29, 31:20)

Вашингтон – Милуоки 122:133 (23:32, 32:37, 34:36, 33:28)

Алексей Лень за 18 минут набрал 3 очка (1 из 4 с игры, 1 из 4 с линии штрафных). Показатель полезности украинца – «-16».

Детройт – Сан-Антонио 99:109 (24:24, 26:36, 25:35, 24:14)

Бруклин – Нью-Йорк 117:112 (35:30, 32:25, 29:29, 21:28)

Даллас – Клипперс 99:109 (23:31, 27:24, 28:30, 21:24)

Денвер – Индиана 121:106 (32:32, 33:24, 22:35, 34:15)

Финикс – Мемфис 122:99 (24:25, 36:27, 36:25, 26:22)

Голден Стэйт – Лейкерс 97:128 (26:29, 24:36, 23:28, 24:35)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс
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