Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛеБрон Джеймс стал автором уникального рекорда
Очередное достижение лучшего баскетболиста современности
Лейкерс в сегодняшнем матче регулярного чемпионата разгромили Голден Стэйт (128:97), а ЛеБрон Джеймс стал первым баскетболистом в истории НБА, которому после достижения 35-летия удалось собрать 10 трипл-даблов.
Матч с Воинами Джеймс завершил с 22 очками, 11 передачами и 10 подборами.
LeBron James is the first player in NBA history with 10 triple-doubles after turning 35 years old. pic.twitter.com/1woPe77mOW— StatMuse (@statmuse) March 16, 2021
Помимо ЛеБрона как минимум три трипл-дабла после 35-го дня рождения делали только Джейсон Кидд, Пол Пирс и одноклубник Джеймса Марк Газоль.
ЛеБрон Джеймс в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 25,5 очка, 7,9 подбора и 7,9 передачи.
Популярное сейчас
- Зеленский теперь в Карпатах, турецкий интерес к Довбику. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Победа Барселоны и дубль Месси, успехи Ливерпуля и Металлиста 1925. Главные новости от 15 марта
- Гельзин назвал годовой бюджет Олимпика
- Зрелищный данк центрового Нью-Орлеана – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО