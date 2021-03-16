  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. ЛеБрон Джеймс стал автором уникального рекорда
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛеБрон Джеймс стал автором уникального рекорда

Баскетбол
(1 голосов)

Очередное достижение лучшего баскетболиста современности

ЛеБрон Джеймс стал автором уникального рекорда

Новина українською

Лейкерс в сегодняшнем матче регулярного чемпионата разгромили Голден Стэйт (128:97), а ЛеБрон Джеймс стал первым баскетболистом в истории НБА, которому после достижения 35-летия удалось собрать 10 трипл-даблов.

Матч с Воинами Джеймс завершил с 22 очками, 11 передачами и 10 подборами.

Помимо ЛеБрона как минимум три трипл-дабла после 35-го дня рождения делали только Джейсон Кидд, Пол Пирс и одноклубник Джеймса Марк Газоль.

ЛеБрон Джеймс в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 25,5 очка, 7,9 подбора и 7,9 передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...