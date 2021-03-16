ЛеБрон Джеймс стал автором уникального рекорда

Лейкерс в сегодняшнем матче регулярного чемпионата разгромили Голден Стэйт (128:97), а ЛеБрон Джеймс стал первым баскетболистом в истории НБА, которому после достижения 35-летия удалось собрать 10 трипл-даблов.

Матч с Воинами Джеймс завершил с 22 очками, 11 передачами и 10 подборами.

LeBron James is the first player in NBA history with 10 triple-doubles after turning 35 years old. pic.twitter.com/1woPe77mOW — StatMuse (@statmuse) March 16, 2021

Помимо ЛеБрона как минимум три трипл-дабла после 35-го дня рождения делали только Джейсон Кидд, Пол Пирс и одноклубник Джеймса Марк Газоль.

ЛеБрон Джеймс в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 25,5 очка, 7,9 подбора и 7,9 передачи.