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Мощный данк звезды Шарлотт – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты понедельника в НБА
4-pointplay.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 лучших моментов дня в регулярном чемпионате.
На первом месте оказался Гордон Хэйворд и его эффектный данк в концовке победного для Шарлотт матча против Сакраменто.
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