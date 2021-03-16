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Будивельник расстался с капитаном
Неожиданное решение
Центровой Будивельника Михаил Анисимов по обоюдному согласию сторон покинул команду, сообщает официальный сайт клуба.
Анисимов в сезоне 2020-2021 провел в Суперлиге 19 матчей, набирая в среднем за игру по 8,4 очка, 5,3 подбора и 1,1 передачи.
Анисимов после ухода из Будивельника, вероятней всего, вскоре потеряет статус лучшего бомбардира в истории Суперлиги. Старожил БК Днепр Станислав Тимофеенко отстает от опытного центрового всего на 30 очков.
Будивельник с показателем 14-14 занимает 7-е место в турнирной таблице Суперлиги.
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