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Будивельник расстался с капитаном

Баскетбол
(1 голосов)

Неожиданное решение

Будивельник расстался с капитаном

Новина українською

Центровой Будивельника Михаил Анисимов по обоюдному согласию сторон покинул команду, сообщает официальный сайт клуба.

Анисимов в сезоне 2020-2021 провел в Суперлиге 19 матчей, набирая в среднем за игру по 8,4 очка, 5,3 подбора и 1,1 передачи.

Анисимов после ухода из Будивельника, вероятней всего, вскоре потеряет статус лучшего бомбардира в истории Суперлиги. Старожил БК Днепр Станислав Тимофеенко отстает от опытного центрового всего на 30 очков.

Будивельник с показателем 14-14 занимает 7-е место в турнирной таблице Суперлиги.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев)
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