Power Ranking НБА: Бруклин взобрался на вершину, Лейкерс замыкают топ-6

№1. Бруклин Нетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 27-13

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Бруклин все еще без Кевина Дюранта и пока еще без Блэйка Гриффина за последние пять недель выиграл 12 из 13 матчей (единственное поражение настигло Нетс в момент отсутствия Кайри Ирвинга) и прорвался на второе место на Востоке, отставая от Филадельфии всего на одну победу.

А теперь у команды Стива Нэша официально лучшее нападение в лиге – 118,0 очка на 100 владений. Правда, у своего кольца ситуация все еще плачевная – 25-е место и 113,2 очка на 100 владений.

The Brooklyn Nets are:



????16-5 vs .500 teams

????9-1 vs The top 10 teams.

????11-1 in the last 12 games.

????15-4 with just KAI and Harden pic.twitter.com/jXbaUgE9yS — ???????????????????????? ???????? ➆ (@HoodieKD7) March 12, 2021

Джеймс Харден с момента предыдущей версии рейтинга в среднем за игру собирает по трипл-даблу (26,3+11,0+11,8), а Кайри Ирвинг набирает по 27,3 очка при 47,7% реализации бросков с игры. За последние 11 игр, с тех пор как Дюрант прописался в лазарете, Харден и Ирвинг одинаково эффективны в атаке без друг друга – 120,0 очка на 100 владений у Джеймса и 119,8 у Кайри.

№2. Филадельфия Севенти Сиксерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 27-12

Место в предыдущей версии рейтинга – 7

Филадельфия на прошлой неделе в матче с Вашингтоном как минимум на 2-3 недели потеряла Джоэля Эмбиида – один из фаворитов в гонке за MVP неудачно приземлился после данка и повредил левое колено.

Хорошая новость для Сиксерс в том, что они научились играть без своего камерунского вожака, выиграв 3 из 4 последних матчей, в которых Эмбиид не выходил на площадку. Что не может радовать Дока Риверса, так это то, что без Эмбиида придется сыграть против Милуоки, Голден Стэйта, Лейкерс, Клипперс и, вероятно, Денвера. Потеря лидерства на Востоке очень вероятна, особенно с учетом того, что сейчас показывает Бруклин.

В марте Филадельфия проводит лучший атакующий отрезок в сезоне, набирая в среднем за 100 владений по 122,9 очка. У своего кольца Сиксерс также соответствуют статусу контендера – второй лучший защитный рейтинг в лиге после Лейкерс.

№3. Финикс Санз

Показатель побед/поражений в сезоне – 26-12

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

Финикс с показателем 9-3 за последние 30 дней взлетел на вторую позицию на Западе, потеснив оба гранда из Лос-Анджелеса. От Юты Криса Пола и его молодую гвардию отделяют всего-то 2,5 победы.

Главный скорер Солнечных Девин Букер за этот период в среднем за игру забивал по 27 очков с 52-процентной реализацией, а сам Пол регулярно покидал площадку с дабл-даблом (14,0+5,0+10,0).

30-point games, Phoenix Suns franchise history:



1) Devin Booker, 100

2) Walter Davis, 90

3) Amar'e Stoudemire, 86

4) Paul Westphal, 74

5) Kevin Johnson, 70



Devin Booker is 24 years old. pic.twitter.com/HrWYNijNXt — Sam Cooper (@scooperhoops) March 12, 2021

На экваторе сезона Финикс входит в топ-8 по защитному и атакующему рейтингу, а по разнице этих показателей (NetRtg) команду из Аризоны опережают только Юта и Милуоки.

№4. Юта Джаз

Показатель побед/поражений в сезоне – 28-10

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Юта в марте идет с показателем 1-3, причем единственную победу лучшая команда регулярного чемпионата одержала над кризисным Хьюстоном, да и в этом матче Джаз чуть не растеряли 23-очковое преимущество.

Остальные проигранные матчи с Филадельфией, Нью-Орлеаном и Голден Стэйтом объединяет нехарактерная для Юта плохая защита – более 115 пропущенных очков на 100 владений.

Руди Гобер продолжает доказывать, что Юта не зря отгрузила ему максимальный контракт. За последние 12 матчей француз выдает по 15,4 очка, 13,7 подбора и 3,0 блок-шота, забивая с игры 68% бросков. С Гобером на площадке Юта превосходит соперников в среднем за 100 владений на 14,5 очка, а без него проигрывает 1,0 балла.

Rudy Gobert is the 6th player since 1973-74 to record 24+ PTS, 28+ REB and 4+ BLK in a game and the first to do so since Dikembe Mutombo in December of 1999. (Blocks began to be officially tracked in 1973-74) pic.twitter.com/ByghfcbhpA — NBA History (@NBAHistory) March 14, 2021

№5. Лос-Анджелес Лейкерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 26-13

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

Лейкерс все еще непросто переживают отсутствие Энтони Дэвиса, которого от возвращения в игру отделяют как минимум две недели. Без своей второй звезды действующий чемпион выиграл 9 из 16 матчей, а по атакующему рейтингу в этих матчах Озерные занимают лишь 23-е место в лиге.

Слухи связывают Лейкерс с подписанием Андре Драммонда, но есть ощущение, что Фрэнку Фогелю сейчас больше нужен снайпер. Лейкерс занимают только 24-е место в НБА по проценту реализации трехочковых – и только двое игроков команды (Кайл Кузьма и Кентавиус Колдуэлл-Поуп) бросают из-за дуги не ниже среднего уровня в лиге. Для сравнения – у Юты таких баскетболистов восемь, а у Клипперс – семь.

Впереди у Лейкерс непростой отрезок из 8 матчей за 12 дней. ЛеБрону Джеймсу в 36 лет снова придется попотеть, пока Энтони Дэвис продолжает решать своим проблемы со здоровьем.

№6. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 25-14

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Милуоки выиграл девять из десяти последних матчей и усилил давление на Филадельфию и Бруклин в борьбе за первую строку на Востоке. За этот отрезок у команды Майка Буденхольцера пятая защита в лиге, а ведь в соперниках у Бакс были четыре команды из топ-10 по атакующему рейтингу.

Яннис Адетокумбо постепенно утверждается в статусе нового фаворита на награду MVP. В марте грек в среднем за игру набирает по 28,2 очка, 11,0 подбора и 8,4 передачи, забивая почти 62% бросков с игры.

Giannis Antetokounmpo recorded his 7th career 30-point triple-double, passing Kareem Abdul-Jabbar for the most in Bucks history.



Antetokounmpo is also the 1st player in Bucks franchise history to ever record a triple-double in 3 consecutive games. pic.twitter.com/bLtzbH8QwA — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 16, 2021

Если взглянуть на расписание Милуоки, то очень быстро выяснится, что у Бакс есть серьезное преимущество над Филадельфией и Бруклином. Четыре из пяти оставшихся матчей против главных конкурентов по конференции команда из Висконсина проведет дома, а единственная выездная игра против Сиксерс будет с бэк-ту-бэком у соперника и без травмированного Джоэля Эмбиида.

№7. Лос-Анджелес Клипперс

Показатель побед/поражений в сезоне – 26-15

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

Клипперс с конца февраля проиграли 4 из 6 матчей, причем Тайрон Лью в этих поединках мог рассчитывать и на Кавая Леонарда, и на Пола Джорджа.

У Клипперс все еще большой контраст между нападением и обороной. При третьем атакующем рейтинге Парусники только 16-е по качеству защиты – в этом сезоне они всего в 4 играх из 40 удерживали соперников ниже одного очка за владение. У Лейкерс было 11 таких матчей, а у Юты – 9.

Kawhi OVER THE TOP.. tight one late on NBA LP❗️@LAClippers 103@dallasmavs 99 pic.twitter.com/hIhYnk2esH — NBA (@NBA) March 16, 2021

Да и к атаке по последним матчам есть вопросы. Особенно к Полу Джорджу, который за три недели реализовал из-за дуги всего 27% бросков (13 из 48).

№8. Даллас Маверикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 20-18

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Даллас выиграл 7 из 10 последних матчей и улучшил свое положение в острой конкуренции за плей-офф на Западе. У Маверикс во второй части сезона 10 бэк-ту-бэков, поэтому команде предстоит решить нелегкую задачу по сохранению свежести своих ключевых игроков без потери результата.

Лука Дончич в марте выглядит не так убедительно (22,7 очка при 42% реализации и 5,3 потерь за игру), а вот Кристапс Порзингис набрал впечатляющую форму, принося команде в среднем за вечер по 23,5 очка и 10,0 подбора. У латыша в последних четырех матчах аномальные 60% реализации бросков с игры, включая 13 из 25 трехочковых.

С Порзингисом Даллас выиграл 9 из 10 последних матчей. На этом отрезке атакующий рейтинг команды составляет внушительные 125,6 очка за 100 владений.

Kristaps Porzingis finished with 28 points and 14 rebounds tonight for his third consecutive double-double and his seventh in his last 12 games.



The Mavs are 7-2 this season when he gets a double-double and 4-0 when he gets 20+ points and 10+ rebounds (16-7 all-time with Mavs). pic.twitter.com/o88Zp44EP2 — Mavs PR (@MavsPR) March 11, 2021

№9. Денвер Наггетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 23-16

Место в предыдущей версии рейтинга – 8

Денвер выиграл 5 из 6 последних матчей и возглавил группу преследователей топ-четверки Запада. Наггетс еще слишком рано расслабляться, ведь они всего на 1,5 победы оторвались от седьмого места, обладателю которого после завершения регулярного чемпионата в мае придется сыграть в дополнительном мини-турнире за выход в плей-офф.

Никола Йокич после травмы Джоэля Эмбиида получил шанс перехватить инициативу в гонке за MVP. Серб сохраняет сумасшедшую форму – в марте в среднем за вечер они собирает почти по трипл-даблу (28,6+11,8+8,4) с 53-процентной реализацией бросков с игры.

Nikola Jokic this season:



▪️ 27.2/11.1/8.5

▪️ 57/42/88% shooting

▪️ 1st in PER (9th all-time)

▪️ 1st in WS and WS/48

▪️ 1st in BPM

▪️ 1st in VORP

▪️ Only one in top 10 PPG, RPG, APG

▪️ On pace to be first player ever to average 20/10/5 on 65 TS%

▪️ Nuggets are 5th in West



MVP? pic.twitter.com/TilcA0UZ6B — StatMuse (@statmuse) March 13, 2021

Денвер ближайшие семь из восьми матчей сыграет против команд с отрицательным балансом побед-поражений. Отличный шанс для Наггетс закрепиться в зоне плей-офф.

№10. Бостон Селтикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 20-18

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Бостон выиграл 5 из 6 последних матчей, а единственное поражение Селтикс потерпели от горячего Бруклина, оставаясь в игре вплоть до концовки решающей четверти.

Джейсон Тэйтум сейчас не получает достойной поддержки от Джайлена Брауна и Кембы Уокера (41 и 39% с игры в мартовских матчах), поэтому возвращение Маркуса Смарта как никогда своевременно.

До конца регулярного чемпионата Бреду Стивенсу нужно решить еще немало вопросов. В этом сезоне у Бостона 0-4 в матчах с Филадельфией и Бруклином при отвратительной игре в обороне (123,5 пропущенных очка на 100 владений).

№20. Оклахома-Сити Тандер

Показатель побед/поражений в сезоне – 17-22

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Новая команда Святослава Михайлюка, несмотря на третью худшую атаку в НБА, умудряется всего на 1,5 победы отставать от зоны плей-ин на Западе, причем в марте Тандер успели обыграть своих непосредственных конкурентов в лице Мемфиса, Сан-Антонио и Далласа.

Впереди у Оклахомы 4-матчевое выездное турне против команд, которые находятся ниже 50-процентного барьера побед/поражений. А дебют Михайлюка в Тандер ожидается уже в завтрашнем поединке против Чикаго.

№24. Вашингтон Уизардс

Показатель побед/поражений в сезоне – 14-24

Место в предыдущей версии рейтинга – 20

Вашингтон в марте проиграл 5 из 6 матчей и отдалился от зоны плей-ин на 3 победы. За этот период Уизардс в среднем за 100 владений набирали всего по 105,2 очка, что подобно смерти, когда твой защитный рейтинг по-прежнему один из пяти худших во всей НБА.

У Алексея Леня все еще нет четкой роли в Вашингтоне. Он может провести меньше 10 минут в матчах с Мемфисом и Филадельфией, а затем на бэк-ту-бэк получить 32 минуты в противостоянии с Милуоки. Украинец уступает в эффективности Робину Лопесу, одноклубники очень редко доверяют ему броски, а быть системообразующим элементом в защите Леню не удается.