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Карри может перейти в Лейкерс

Баскетбол
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Так считает бывший центровой Кливленд Кавальерс

Карри может перейти в Лейкерс

Новина українською

Бывший центровой "Кливленд Кавальерс", чемпион НБА, а ныне аналитик Кендрик Перкинс поделился мнением о разыгрывающем "Голден Стэйт Уорриорз" Стефене Карри. Перкинс считает, что в будущем Карри может оказаться в "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Возможно, они смогут обменять Эндрю Уиггинса и вернуть Виктора Оладипо, чтобы показать Стефу и окружить его хорошими игроками.

Невозможно насильно удержать Стефа, он может не продлить контракт, я понимаю это. Да, он станет зарабатывать больше денег, но нет никакой гарантии. И мы видели, как Карри и Леброн Джеймс наслаждались игрой во время Матча всех звёзд НБА. Я просто говорю, что это может произойти. Карри может оказаться в "Лейкерс", в НБА всё возможно", — цитирует Перкинса ESPN.

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В статье: НБА Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Лейкерс
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