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Бостон выставил на обмен одного из самых дорогих игроков

Баскетбол
(1 голосов)

Томпсон может сменить команду

Бостон выставил на обмен одного из самых дорогих игроков

Фото: sports.yahoo.com/ Автор - неизвестен

Новина українською

Руководство "Бостон Селтикс" намерено обменять центрового Тристана Томпсона, пишет Yahoo Sports. Боссы команды из Массачусетса недовольны выступлениями игрока. Главным претендентом на опытного игрока называют "Торонто Рэпторс".

Отметим, что Тристан стал игроком "Бостона" минувшим летом, он подписал контракт на два года на сумму $ 19 млн. По контракту второй сезон включает в себя опцию игрока.

В нынешнем регулярном чемпионате Томпсон принял участие в 36 матчах (31 в старте), набирая в них 7,9 очка, собирая 8,4 подбора и совершая 1,0 передачи.

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В статье: Бостон Селтикс
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