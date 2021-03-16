Назван MVP тура Суперлиги

На прошлой неделе в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Париматч было сыграно 10 матчей. По результатми этих поединков был определен MVP игровой недели.

Им стал бигмен Прометея Шон Эванс, который провел свои лучшие матчи в сезоне.

Амеркианского легионер набрал 20 очков и сделал 10 подборов в победном матче против Днепра (РЕ 28), после чего выдал еще более мощный матч против Харьковских Соколов, добавив до 29 очков 11 подборов (РЕ 32).