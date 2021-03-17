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НБА: Юта обыграла Бостон, победы Лейкерс и Филадельфии

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Юта обыграла Бостон, победы Лейкерс и Филадельфии

15min.lt

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Бостон – Юта 109:117 (22:20, 31:34, 26:23, 30:40)

Филадельфия – Нью-Йорк 99:96 (20:21, 28:35, 25:26, 26:14)

Хьюстон – Атланта 107:119 (22:35, 36:38, 34:20, 15:26)

Майами – Кливленд 113:98 (37:26, 25:22, 33:28, 18:22)

Чикаго – Оклахома 123:102 (42:28, 29:35, 31:16, 21:23)

Святослав Михайлюк на площадку не выходил

Портленд – Нью-Орлеан 125:124 (28:34, 22:30, 32:31, 43:29)

Лейкерс – Миннесота 137:121 (31:30, 40:40, 31:24, 35:27)

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В статье: НБА Юта Джаз Лос-Анджелес Лейкерс
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