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Сумасшедший данк финна из Чикаго – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
Stacy Revere/Getty Images
Официальный YouTube-канал НБА выложил топ-10 моментов ночных матчей регулярного чемпионата.
Подборку возглавил мощный данк форварда Чикаго Лаури Маркканена в матче с Оклахомой.
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