Михайлюк: Обмен стал неожиданностью

На прошлой неделе Детройт обменял Святослава Михайлюка в Оклахому. Дебютировать в Тандер защитник сборной Украины еще не успел.

"Обмен стал неожиданностью, но сейчас я здесь. Первые впечатления об организации Тандер? Действительно хорошие люди, хорошая организация. Пока мне здесь все нравится.

Я пришел сюда и попытаюсь вписаться как можно лучше. Делаю все, что меня просит делать тренер – «растягивать» площадку, быть самим собой, играть усердно, прикладывать много усилий. Нужно усердно играть в защите и правильно в нападении", - сказал Михайлюк.

Святослав Михайлюк в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 6,9 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи.

Оклахома с показателем 17-23 занимает 12-е место в Западной конференции.