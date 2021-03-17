Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Данк Липового – лучший момент недели в Суперлиге. ВИДЕО
Лучшие моменты чемпионата Украины
YouTube-канал Федерации баскетбола Украины опубликовал топ-10 моментов прошедшей недели регулярного чемпионата.
Первое место занял форвард Прометея и сборной Украины Александр Липовый и его данк в матче с Харьковскими Соколами.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Центральный совет ПФЛ определил новый формат Первой лиги. Слово за Исполкомом
- Шахтер ограничил количество билетов на ответный матч с Ромой
- Реал и Ман Сити пробились в 1/4 ЛЧ, у Львова забрали матчи сборной. Главные новости от 16 марта
- Михайлюк переезжает из Детройта в Оклахому. Что об этом нужно знать?
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...