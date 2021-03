Хьюстон проиграл 17 матчей подряд и повторил клубный антирекорд

Хьюстон после поражения от Атланты (107:119) продлил свою серию неудач до 17-ти матчей. Это стало повторением худшей серии в истории франшизы.

Ранее Рокетс проигрывали 17 матчей подряд в сезоне 1967-68, когда команда базировалась в Сан-Диего.

Хьюстон в последний раз побеждал 4 февраля. В турнирной таблице Западной конференции бывшая команда Джеймса Хардена с показателем 11-27 опережает только Миннесоту.

Стоит отметить, что Хьюстон перестал побеждать ровно в тот момент, когда в лазарете команды оказался центровой Кристиан Вуд, который в первом сезоне после перехода в команду в среднем за игру собирает по дабл-даблу (22,0 очка+10,2 подбора).

Houston Rockets have a real shot of surpassing single-season all-time NBA losing streak of 26 losses straight. There are 8 winnable games btw 3/16 and 3/27. 8 of their 14 straight losses were to bad teams. Active tanking will get them there #Rockets #TankCity pic.twitter.com/JJfOliNsi0