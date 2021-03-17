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Леброн Джеймс стал совладельцем бейсбольного клуба

Баскетбол
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Ранее Леброн купил часть акций Ливерпуля

Леброн Джеймс стал совладельцем бейсбольного клуба

AP Photo/Brynn Anderson

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вместе со своим давним другом и деловым партнером Мавериком Картером стал совладельцем компании Fenway Sports Group, которой принадлежат бейсбольный клуб "Бостон Ред Сокс" и клуб Английской Премьер-лиги "Ливерпуль", сообщает The Boston Globe.

Доля Леброна в Fenway Sports Group не называется. В 2011 году Джеймс приобрёл около двух процентов акций "Ливерпуля". Вероятно, в случае франшизы МЛБ "Ред Сокс" также идёт речь о небольшой миноритарной доле.

Джеймс и Картер являются первыми темнокожими партнерами Fenway Sports Group в истории компании. Сделка привлечёт в Fenway Sports Group капитал для инвестирования. Ранее Леброн заявлял о намерении стать мажоритарным владельцем клуба НБА после завершения карьеры.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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