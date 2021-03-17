Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс стал совладельцем бейсбольного клуба
Ранее Леброн купил часть акций Ливерпуля
AP Photo/Brynn Anderson
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вместе со своим давним другом и деловым партнером Мавериком Картером стал совладельцем компании Fenway Sports Group, которой принадлежат бейсбольный клуб "Бостон Ред Сокс" и клуб Английской Премьер-лиги "Ливерпуль", сообщает The Boston Globe.
Доля Леброна в Fenway Sports Group не называется. В 2011 году Джеймс приобрёл около двух процентов акций "Ливерпуля". Вероятно, в случае франшизы МЛБ "Ред Сокс" также идёт речь о небольшой миноритарной доле.
Джеймс и Картер являются первыми темнокожими партнерами Fenway Sports Group в истории компании. Сделка привлечёт в Fenway Sports Group капитал для инвестирования. Ранее Леброн заявлял о намерении стать мажоритарным владельцем клуба НБА после завершения карьеры.
Популярное сейчас
- Умер экс-игрок Шахтера и Карпат Борис Рассихин
- Суркис: Я решил - стадион Динамо закрываем на реконструкцию, для остальных есть стадион Банникова
- WhoScored оценил игру Зинченко в ответном матче с Боруссией М
- Сумасшедший данк финна из Чикаго – момент дня в НБА. ВИДЕО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона