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Прометей совершил камбэк и обыграл Запорожье

Баскетбол
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Хозяева показали довольно высокий уровень игры

Прометей совершил камбэк и обыграл Запорожье

Новина українською

Благодаря снайперской точности в конце игры, Прометей победил Запорожье - 74:70.

В первой половине Прометей завладел достаточно уверенным преимуществом +12. Во второй 10-минутке подопечные Виталия Черния увеличили напор.

После перерыва Запорожье не просто вернулась в игру. Подопечные Валерия Плеханова смогли выйти вперед по количеству точных бросков, смогли почти сравняться по количеству подборов, вышли вперед по передачам, и сделали гораздо меньше ошибок. Все это позволило повести в счете 2.

И все же в заключительной части, в самый ответственный момент, Прометей продемонстрировал просто железные нервы. Проигрывая 5 очков за 2 минуты до конца, Липовый и Лукашов на двоих забросили сопернику 3 трехочковых. Это позволило вырвать трудную победу - 74:70.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Каменское. СК Прометей

Прометей - Запорожье 74:70 (20:15, 23:16, 11:25, 20:14)

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В статье: БК Запорожье БК Прометей (Камянское)
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