Лень собрал дабл-дабл в матче с Сакраменто

Вашингтон, несмотря на трипл-дабл Рассела Уэстбрука и 29 очков Брэдли Била, в домашнем матче проиграл Сакраменто.

Алексей Лень вышел в стартовой пятерке Уизардс и оформил первый дабл-дабл в сезоне. За 24 минуты украинец набрал 13 очков (5 из 7 с игры, 3 из 3 с линии штрафных), собрал 12 подборов и отдал 3 результативных передачи. Показатель полезности Леня составил «-4».

Алексей Лень в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 5,6 очка и 3,3 подбора.

Вашингтон – Сакраменто 119:121 (38:34, 28:32, 27:36, 26:19)