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Лень собрал дабл-дабл в матче с Сакраменто

Баскетбол
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Мощная игра украинца против бывшей команды

Лень собрал дабл-дабл в матче с Сакраменто

Steven Gosling, Getty Images

Новина українською

Вашингтон, несмотря на трипл-дабл Рассела Уэстбрука и 29 очков Брэдли Била, в домашнем матче проиграл Сакраменто.

Алексей Лень вышел в стартовой пятерке Уизардс и оформил первый дабл-дабл в сезоне. За 24 минуты украинец набрал 13 очков (5 из 7 с игры, 3 из 3 с линии штрафных), собрал 12 подборов и отдал 3 результативных передачи. Показатель полезности Леня составил «-4».

Алексей Лень в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 5,6 очка и 3,3 подбора.

Вашингтон – Сакраменто 119:121 (38:34, 28:32, 27:36, 26:19)

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В статье: Алексей Лень НБА
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