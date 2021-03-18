Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лень собрал дабл-дабл в матче с Сакраменто
Мощная игра украинца против бывшей команды
Steven Gosling, Getty Images
Вашингтон, несмотря на трипл-дабл Рассела Уэстбрука и 29 очков Брэдли Била, в домашнем матче проиграл Сакраменто.
Алексей Лень вышел в стартовой пятерке Уизардс и оформил первый дабл-дабл в сезоне. За 24 минуты украинец набрал 13 очков (5 из 7 с игры, 3 из 3 с линии штрафных), собрал 12 подборов и отдал 3 результативных передачи. Показатель полезности Леня составил «-4».
Алексей Лень в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 5,6 очка и 3,3 подбора.
Вашингтон – Сакраменто 119:121 (38:34, 28:32, 27:36, 26:19)
Популярное сейчас
- Спартак хочет Фонсеку. Португалец москвичам отказал
- Защитник Шахтера сдал позитивный тест на COVID-19
- Яремчук подорожал до 13 млн евро и теперь стоит дороже, чем все остальные украинцы в Бельгии вместе взятые
- Зрелищный данк центрового Нью-Орлеана – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО