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НБА: Милуоки в овертайме огорчил Филадельфию, победы Бруклина и Денвера

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Милуоки в овертайме огорчил Филадельфию, победы Бруклина и Денвера

Jesse D.Garrabrant, Getty Images

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Детройт – Торонто 116:112 (37:31, 26:27, 25:23, 28:31)

Индиана – Бруклин 115:124 (40:25, 21:33, 30:31, 24:35)

Филадельфия – Милуоки 105:109 OT (25:18, 20:13, 29:34, 19:28, 12:16)

Кливленд – Бостон 117:110 (26:18, 29:20, 27:36, 35:36)

Чикаго – Сан-Антонио 99:106 (31:17, 27:23, 22:27, 19:39)

Хьюстон – Голден Стэйт 94:108 (27:31, 17:37, 27:18, 23:22)

Мемфис – Майами 89:85 (25:22, 21:25, 26:16, 17:22)

Денвер – Шарлотт 129:104 (26:25, 31:20, 38:22, 34:37)

Даллас – Клипперс 105:89 (24:29, 32:22, 21:20, 28:18)

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В статье: НБА Филадельфия 76er Милуоки Бакс
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