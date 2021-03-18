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Герун стал свободным агентом
Украинцу с Уникахой больше не по пути
Уникаха официально объявила о досрочном расторжении контракта с центровым сборной Украины Владимиром Геруном.
По решению главного тренера Фотиса Кацикариса Герун в последние недели был отлучен от основного состава команды.
В Уникахе рассчитывали, что Герун сменит команду, однако украинец не нашел достойных вариантов продолжения карьеры. Известно, что одним из клубов, заинтересованных в бигмене, был киевский Будивельник.
Владимир Герун с 2019 года провел в Уникахе 97 матчей. В среднем за игру баскетболист набирал по 5,9 очка и 3,6 подбора.
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