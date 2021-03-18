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21 год назад Майкл Джордан объявил о возвращении в баскетбол
Годовщина камбэка главного баскетболиста в истории
18 марта 1995 года Майкл Джордан после 17-месячного отсутствия в НБА объявил о возобновлении баскетбольной карьеры. На следующий день он вышел на площадку в матче с Индианой и набрал 19 очков.
До конца сезона 1994-95 Джордан провел 17 матчей, в которых в среднем за игру набирал по 26,9 очка, 6,9 подбора и 5,3 передачи. Буллз вышли в плей-офф с пятого места, но во втором раунде в шести матчах проиграли Орландо Шакила О’Нила.
Майкл Джордан во время перерыва в баскетбольной карьере без особого успеха выступал в бейсбольном клубе Бирмингемские Бароны.
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