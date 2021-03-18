  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. 21 год назад Майкл Джордан объявил о возвращении в баскетбол
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

21 год назад Майкл Джордан объявил о возвращении в баскетбол

Баскетбол
(1 голосов)

Годовщина камбэка главного баскетболиста в истории

21 год назад Майкл Джордан объявил о возвращении в баскетбол

Новина українською

18 марта 1995 года Майкл Джордан после 17-месячного отсутствия в НБА объявил о возобновлении баскетбольной карьеры. На следующий день он вышел на площадку в матче с Индианой и набрал 19 очков.

До конца сезона 1994-95 Джордан провел 17 матчей, в которых в среднем за игру набирал по 26,9 очка, 6,9 подбора и 5,3 передачи. Буллз вышли в плей-офф с пятого места, но во втором раунде в шести матчах проиграли Орландо Шакила О’Нила.

Майкл Джордан во время перерыва в баскетбольной карьере без особого успеха выступал в бейсбольном клубе Бирмингемские Бароны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Майкл Джордан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...