21 год назад Майкл Джордан объявил о возвращении в баскетбол

18 марта 1995 года Майкл Джордан после 17-месячного отсутствия в НБА объявил о возобновлении баскетбольной карьеры. На следующий день он вышел на площадку в матче с Индианой и набрал 19 очков.

До конца сезона 1994-95 Джордан провел 17 матчей, в которых в среднем за игру набирал по 26,9 очка, 6,9 подбора и 5,3 передачи. Буллз вышли в плей-офф с пятого места, но во втором раунде в шести матчах проиграли Орландо Шакила О’Нила.

Майкл Джордан во время перерыва в баскетбольной карьере без особого успеха выступал в бейсбольном клубе Бирмингемские Бароны.