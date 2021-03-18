Харден повторил достижение Джордана и Брайанта. ВИДЕО

Джеймс Харден в матче с Индианой (124:115) за 42 минуты набрал 40 очков, собрал 10 подборов и отдал 15 результативных передач.

Харден в 100-й раз в карьере провел матч с как минимум 40 набранными очками. Он стал четвертым баскетболистом в истории НБА, кто добирался до этой отметки.

Защитник Бруклина вошел в компанию к Уилту Чемберлену (271 матч), Майклу Джордану (173) и Коби Брайанту (122).