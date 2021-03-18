  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Харден повторил достижение Джордана и Брайанта. ВИДЕО
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харден повторил достижение Джордана и Брайанта. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Мощно

Харден повторил достижение Джордана и Брайанта. ВИДЕО

Michael Conroy/AP Photo

Новина українською

Джеймс Харден в матче с Индианой (124:115) за 42 минуты набрал 40 очков, собрал 10 подборов и отдал 15 результативных передач.

Харден в 100-й раз в карьере провел матч с как минимум 40 набранными очками. Он стал четвертым баскетболистом в истории НБА, кто добирался до этой отметки.

Защитник Бруклина вошел в компанию к Уилту Чемберлену (271 матч), Майклу Джордану (173) и Коби Брайанту (122).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Коби Брайант НБА Джеймс Харден Майкл Джордан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...