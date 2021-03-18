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В НБА зафиксирован уникальный рекорд

Баскетбол
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Такого еще не было

В НБА зафиксирован уникальный рекорд

Новина українською

Впервые в истории НБА в один день регулярного чемпионата шести игрокам удалось собрать трипл-дабл.

Накануне очередные трипл-даблы в свои резюме добавили Джеймс Харден (Бруклин, 40+10 подборов+15 передач), Рассел Уэстбрук (Вашингтон, 26+14+10), Домантас Сабонис (Индиана, 18+11+11), Никола Йокич (Денвер, 12+10+10), Бен Симмонс (Филадельфия, 13+10+12) и Дрэймонд Грин (Голден Стэйт, 16+12+10).

В текущем сезоне в НБА зафиксировано 85 трипл-даблом. Лидерами лиги по количеству таких игр являются Уэстбрук (12), Харден (11) и Йокич (10).

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В статье: НБА Джеймс Харден Расселл Уэстбрук
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