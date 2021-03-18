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Первый дабл-дабл в сезоне: лучшие моменты Леня в матче с Сакраменто. ВИДЕО
Смотрим, как украинец играл против бывшей команды
Центровой Вашингтона Алексей Лень в матче с Сакраменто (119:112) собрал первый дабл-дабл в сезоне. На счету украинца 13 очков и 12 подборов.
Алексей Лень в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 5,6 очка и 3,3 подбора.
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