Первый дабл-дабл в сезоне: лучшие моменты Леня в матче с Сакраменто. ВИДЕО

Центровой Вашингтона Алексей Лень в матче с Сакраменто (119:112) собрал первый дабл-дабл в сезоне. На счету украинца 13 очков и 12 подборов.

Алексей Лень в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 5,6 очка и 3,3 подбора.