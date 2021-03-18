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Леброн Джеймс подписал контракт с Pepsi

Баскетбол
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Баскетболист отказался продлевать соглашение с Coca-Cola

Леброн Джеймс подписал контракт с Pepsi

Новина українською

Форвард "Лос-Анлжелес Лейкерс" Леброн Джеймс подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Pepsi, сообщает The Insider.

Примечательно, что предыдущие 17 лет звезда НБА сотрудничал с конкурирующим брендом — компанией Coca-Cola. Контракт сторон истёк в сентябре 2020 года. После этого сторонам так и не удалось договориться о продлении соглашения.

Леброн будет продвигать новую линейку напитка Mountain Dew. Она будет называться MTN DEW RISE. Этот бренд — один из главных спонсоров НБА с 2015 года. Также Джеймс будет рекламировать другие продукты Pepsi.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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