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Леброн Джеймс подписал контракт с Pepsi
Баскетболист отказался продлевать соглашение с Coca-Cola
Форвард "Лос-Анлжелес Лейкерс" Леброн Джеймс подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Pepsi, сообщает The Insider.
Примечательно, что предыдущие 17 лет звезда НБА сотрудничал с конкурирующим брендом — компанией Coca-Cola. Контракт сторон истёк в сентябре 2020 года. После этого сторонам так и не удалось договориться о продлении соглашения.
Леброн будет продвигать новую линейку напитка Mountain Dew. Она будет называться MTN DEW RISE. Этот бренд — один из главных спонсоров НБА с 2015 года. Также Джеймс будет рекламировать другие продукты Pepsi.
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