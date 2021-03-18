  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Днепр уничтожил Черкасских Мавп
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр уничтожил Черкасских Мавп

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева доминировали по ходу матча

Днепр уничтожил Черкасских Мавп

Новина українською

Днепр в домашнем матче принимал Черкасских Мавп. Это была третья встреча команд в сезоне.

Хозяева лучше начали матч, убедительно выиграв стартовую четверть. Во второй десятиминутке Мавпы сумели остановить удачный отрезок соперника и даже минимально выиграли 10-минутку, но на общем рисунке это не отразилось.

Мощная третья четверть от Днепра, которую команда Дениса Журавлева выиграла 26:16, отправила Мавп в нокдаун. Черкассцы снова лучше провели вторую четверть половины, но преимущество Днепра, как на площадке, так и по счету было слишком убедительным. Чемпион Украины в третий раз в сезоне одолел Черкасских Мавп, вишграв домашний матч со счетом 89:69.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр - Черкасские Мавпы 89:69 (27:14, 20:22, 26:16, 16:17)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Днепр Черкасские Мавпы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...