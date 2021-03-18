Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр уничтожил Черкасских Мавп
Хозяева доминировали по ходу матча
Днепр в домашнем матче принимал Черкасских Мавп. Это была третья встреча команд в сезоне.
Хозяева лучше начали матч, убедительно выиграв стартовую четверть. Во второй десятиминутке Мавпы сумели остановить удачный отрезок соперника и даже минимально выиграли 10-минутку, но на общем рисунке это не отразилось.
Мощная третья четверть от Днепра, которую команда Дениса Журавлева выиграла 26:16, отправила Мавп в нокдаун. Черкассцы снова лучше провели вторую четверть половины, но преимущество Днепра, как на площадке, так и по счету было слишком убедительным. Чемпион Украины в третий раз в сезоне одолел Черкасских Мавп, вишграв домашний матч со счетом 89:69.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Днепр, СК Шинник
Днепр - Черкасские Мавпы 89:69 (27:14, 20:22, 26:16, 16:17)
Популярное сейчас
- Шахтер - Рома: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы
- Под Ярославского? Суд отменил арест имущества ОАО Металлист
- Тренер Черноморца пополнил штаб Левого берега
- Сумасшедший данк финна из Чикаго – момент дня в НБА. ВИДЕО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО