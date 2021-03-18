Днепр уничтожил Черкасских Мавп

Днепр в домашнем матче принимал Черкасских Мавп. Это была третья встреча команд в сезоне.

Хозяева лучше начали матч, убедительно выиграв стартовую четверть. Во второй десятиминутке Мавпы сумели остановить удачный отрезок соперника и даже минимально выиграли 10-минутку, но на общем рисунке это не отразилось.

Мощная третья четверть от Днепра, которую команда Дениса Журавлева выиграла 26:16, отправила Мавп в нокдаун. Черкассцы снова лучше провели вторую четверть половины, но преимущество Днепра, как на площадке, так и по счету было слишком убедительным. Чемпион Украины в третий раз в сезоне одолел Черкасских Мавп, вишграв домашний матч со счетом 89:69.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр - Черкасские Мавпы 89:69 (27:14, 20:22, 26:16, 16:17)