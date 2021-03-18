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Николаев с разницей в 10 очков обыграл Харьковских Соколов

Баскетбол
(1 голосов)

Гости начали матч с рывка в первой четверти

Николаев с разницей в 10 очков обыграл Харьковских Соколов

Новина українською

Харьковские Соколы проиграли дома Николаеву в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 68:78.

Гости могли играть в свое удовольствие без лишних переживаний за турнирные перспективы.

Без чрезмерных скоростей гости то и дело прорезали защиту хозяев. Лучшая реализация преимущество под щитами позволили николаевцам уже стартовой четверть обеспечить 13 очков преимущества.

К большому перерыву хозяева сократили отставание на 6 очков.

Ожидаемого перелома по большой перемене не произошло. Напротив, гости снова усилили давление и пошли вперед. Поэтому на заключительную четверть их преимущество возросло до 16-ти очков.

Хозяева до последнего пытались спасти матч, но сил для этого явно не хватало. Поэтому Николаев завоевал вторую победу в третьем личном поединке соперников текущего сезона, нанеся удар по мечтам Соколов о плей-офф.

Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат

Харьковские Соколы - Николаев - 68:78 (10:23, 25:19, 12:21, 21:15)

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В статье: БК Харьковские Соколы
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Источник:
ФБУ

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