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Николаев с разницей в 10 очков обыграл Харьковских Соколов
Гости начали матч с рывка в первой четверти
Харьковские Соколы проиграли дома Николаеву в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 68:78.
Гости могли играть в свое удовольствие без лишних переживаний за турнирные перспективы.
Без чрезмерных скоростей гости то и дело прорезали защиту хозяев. Лучшая реализация преимущество под щитами позволили николаевцам уже стартовой четверть обеспечить 13 очков преимущества.
К большому перерыву хозяева сократили отставание на 6 очков.
Ожидаемого перелома по большой перемене не произошло. Напротив, гости снова усилили давление и пошли вперед. Поэтому на заключительную четверть их преимущество возросло до 16-ти очков.
Хозяева до последнего пытались спасти матч, но сил для этого явно не хватало. Поэтому Николаев завоевал вторую победу в третьем личном поединке соперников текущего сезона, нанеся удар по мечтам Соколов о плей-офф.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат
Харьковские Соколы - Николаев - 68:78 (10:23, 25:19, 12:21, 21:15)
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